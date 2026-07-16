Во Владимирской области сотрудники полиции помогли гражданке Беларуси в ускоренном порядке получить вид на жительство

В отдел по вопросам миграции ОМВД России «Александровский» обратилась жительница города Карабаново с просьбой рассмотреть вопрос о выдаче вида на жительство для её пожилой сестры, являющейся гражданкой Республики Беларусь.
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