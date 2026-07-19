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Дмитриев об отмене жеребьевки перед серией пенальти в Суперкубке: «Что за бред вообще? В Петербурге тоже летели бутылки, но ничего страшного не было, били в те же ворота»

Защитник «Спартака» Игорь Дмитриев высказался об отсутствии жеребьевки перед серий пенальти в матче OLIMPBET Суперкубка России с « Зенитом » (1:1, 2:4 пенальти).

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