Юрий Кот К вопросу о смыслах и перспективах. Кто бы и как не относился к тому, что написал Мединский в качестве учебника, но это уже что-то, что призвано воспитывать русских детей в любви к Родине.
На учебниках для русских детей зарабатывает семья Лейбовича, живущая в Лондоне
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Олег Самойлов
Президенту делать больше нечего, как заниматься редакцией Букваря!
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31 мин.
Олег Самойлов
И ведь верно! Надо писать историю типа "истореи СысыСыРа"! Вот уж где правда перла из каждой точечки в каждой буковке!
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30 мин.
Олег Самойлов
А что так народ вздрочнулся-то? Учебники ПЕЧАТАЮТ или ПИШУТ в наглосраксее? Если ПЕЧАТАЮТ - это одно, а если ПИШУТ, то это СОВСЕМ ИНОЕ! Но НАПИСАНЫ учебники, как я понимаю, ГРАЖДАНАМИ России и В России! Мало того, для написания учебника использовались МАТЕРИАЛЫ ИСТОРИИ России на основе писаний в монастырях РОССИЙСКИХ! А то, что для некоторых товарищей что-то НЕ в рыло - так надо МЕНЬШЕ верить гениальным писаниям, которые рисовали "верные лененцы"!
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25 мин.
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