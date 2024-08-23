На учебниках для русских детей зарабатывает семья Лейбовича, живущая в Лондоне

Олег Самойлов

А что так народ вздрочнулся-то? Учебники ПЕЧАТАЮТ или ПИШУТ в наглосраксее? Если ПЕЧАТАЮТ - это одно, а если ПИШУТ, то это СОВСЕМ ИНОЕ! Но НАПИСАНЫ учебники, как я понимаю, ГРАЖДАНАМИ России и В России! Мало того, для написания учебника использовались МАТЕРИАЛЫ ИСТОРИИ России на основе писаний в монастырях РОССИЙСКИХ! А то, что для некоторых товарищей что-то НЕ в рыло - так надо МЕНЬШЕ верить гениальным писаниям, которые рисовали "верные лененцы"!