Илья Кива: власть Зеленского готовит «резню» русского населения

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива предположил, что закрытие телеканалов, блокирование Youtube – каналов, интернет – сайтов и Telegram–каналов — подготовка к физическому истреблению русского населения Украины.
Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива предположил, что закрытие телеканалов, блокирование Youtube – каналов, интернет – сайтов и Telegram–каналов — подготовка к физическому истреблению русского населения Украины.
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