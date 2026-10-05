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Я строю

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Осенняя обработка сада мочевиной: как превратить удобрение в мощный санитарный щит

Осенняя обработка сада мочевиной: как превратить удобрение в мощный санитарный щит

Концентрированный раствор мочевины после листопада помогает очистить плодовые деревья от зимующих стадий вредителей и возбудителей болезней.

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