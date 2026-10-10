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На подлете к Москве сбиты 10 беспилотников

Об уничтожении БПЛА противника сообщил в субботу, 10 октября 2026 года, мэр Сергей Собянин. "Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны", – написал он в Telegram-канале.

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