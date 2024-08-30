Аналитик ЦРУ Джонсон сообщил о странном поведении ВСУ в Курской области. Аналитик ЦРУ Джонсон сообщил о странном поведении ВСУ в Курской области Боевики ВСУ, зашедшие в Курскую области стали показывать странное поведение.
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