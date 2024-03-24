Тайна контрабандистов: почему они выбирают «метро» Центральной Азии Ирина ОрлонскаяВ ходе операции, проведенной силовыми структурами Киргизии и Узбекистана, была разоблачена группа контрабандистов, занимавшихся незаконной торговлей.
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