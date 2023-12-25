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  • Олег Тимофеев
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Посол России приехал на встречу с Вучичем на фоне протестов в Сербии

Посол России приехал на встречу с Вучичем на фоне протестов в Сербии

REUTERS/Zorana Jevtic Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко приехал на встречу с президентом страны Александром Вучичем на фоне протестов в Белграде, собщает 25 декабря корреспондент РИА Новости.

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