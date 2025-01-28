FET упал до 4-месячного минимума, поскольку киты разгрузили токены на 25 млн долларов

За последнюю неделю стоимость Artificial Superintelligence Alliance (FET) значительно снизилась. На момент написания этого материала токен торгуется на уровне $1,08, что является самым низким показателем с сентября 2024 года.
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