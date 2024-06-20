Четверо пленных солдат ВСУ вынесли на руках тело российского командира

Военный корреспондент Андрей Медведев в своем Telegram-канале сообщил, что в день, когда боец спецназа группы "Центр" взял в плен четырех солдат Вооруженных сил Украины, группа бойцов ВС РФ штурмовала опорный пункт противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии