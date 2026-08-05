Возмездие за Геленджик: волна ударов накрывает всю Украину, в Киеве ужас

Как сообщил «АиФ-Москва» со ссылкой на военного эксперта Максима Кондратьева, российская армия не строит ответные действия вокруг одного эпизода, а ведёт постоянную кампанию по уничтожению объектов, связанных с ВСУ.
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