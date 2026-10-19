ES Futures – Potential Short Scalp | Untested VAH + SP E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Today we're monitoring a potential short scalp opportunity on ES Futures, with a key resistance zone around 7,774–7,776.
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