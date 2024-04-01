Интересная жизнь с Vera Star Тому кто по-прежнему верит что ситуация с мигрантами после событий 22 марта изменится к лучшему, следует посетить многофункциональный миграционный центр "Сахарово", что бы понять, что не стоит себя тешить напрасными иллюзиями.
Сотрудника ММЦ "Сахарово" посмевшего рассказать о коррупции в миграционном центре вышвырнули с работы за полчаса
Комментарии
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Олег Aзаров
Крупных организаторов коррупционных дел в миграционной системе поставить к стенке. А тех, кто пониже рангом, вместе с "дефицитными строителями" таджикской и другой среднеазиатской национальности, высылать на хрен из страны к этим самым "дефицитным строителям"!!! Пусть там попробуют получить таджикское или какое-либо другое гражданство! У них же есть опыт в таких паскудных проделках!..😆
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6 час.
МП
Михаил Пантюхин
Всех, я подчёркиваю ВСЕХ "сотрудников" ММЦ Сахарово ПОД СУД ЗА КОРРУПЦИЮ И ИЗМЕНУ РОДИНЕ РОССИИ!!! А ВСЕХ ИХ ПОДОПЕЧНЫХ ВОН ИЗ РОССИИ!!!! ЭТО ММЦ САХАРОВО РАССАДНИК ПРЕСТУПНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА!!!! СУДИДИТ С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА!!!!
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4 час.
vagas Karlito
Это ситуация напоминает изречение -в упор не видим!))Паниковский сразу прозрел как его бить собрались!)))))
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2 час.
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