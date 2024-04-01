Сотрудника ММЦ "Сахарово" посмевшего рассказать о коррупции в миграционном центре вышвырнули с работы за полчаса

Олег Aзаров

Крупных организаторов коррупционных дел в миграционной системе поставить к стенке. А тех, кто пониже рангом, вместе с "дефицитными строителями" таджикской и другой среднеазиатской национальности, высылать на хрен из страны к этим самым "дефицитным строителям"!!! Пусть там попробуют получить таджикское или какое-либо другое гражданство! У них же есть опыт в таких паскудных проделках!..😆