Только у «Атлетико» два игрока с 10+ голами в чемпионате среди клубов топ-5 лиг – Мората и Гризманн

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Это лучший показатель в национальных чемпионатах среди клубов топ-5 лиг Европы. На счету форвардов мадридского клуба Альваро Мората и Антуана Гризманна 12 и 11 мячей соответственно в нынешнем розыгрыше Примеры.