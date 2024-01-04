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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Только у «Атлетико» два игрока с 10+ голами в чемпионате среди клубов топ-5 лиг – Мората и Гризманн

Только у «Атлетико» два игрока с 10+ голами в чемпионате среди клубов топ-5 лиг – Мората и Гризманн

Это лучший показатель в национальных чемпионатах среди клубов топ-5 лиг Европы. На счету форвардов мадридского клуба Альваро Мората и Антуана Гризманна 12 и 11 мячей соответственно в нынешнем розыгрыше Примеры.

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