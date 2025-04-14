Ульянов спросил Рубио, хотят ли США прекращения атак ВСУ по мирным жителям

О готовности способствовать прекращению ударов ВСУ, направленных против мирных жителей России, поинтересовался у руководства госдепа США постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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