Древний портал: Загадка перуанской скалы и её огромного дверного проёма Ирэн ОрлонскаяНа юге Перу, в живописных окрестностях озера Титикака, расположена скала с таинственным вырезом, известная как Врата Араму Муру.
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