Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    а где еще 2 анализа?????Терапевт Лопатин ...
  • Людмила
    Считаем до 5 : 1,2,4.5 причин, по кото...
  • vagas Karlito
    хахаха на мой взгляд смысл жизни в том, , что человек  должен прожить энное количество времени что бы понять, что воп...Психолог Лабковск...

Опасен ли понос при беременности

Опасен ли понос при беременности

Когда вызывать скорую помощь Срочно звоните по номерам 103 или 112, если кроме поноса: вас тошнит, и рвота идёт с кровью, зелёная или похожая на молотый кофе; есть риск, что вы проглотили что-то ядовитое; мышцы шеи настолько напряжены, что ей невозможно двигать; больно смотреть на яркий свет; кожа, губы или язык синеют, сереют, бледнеют или покрываются пятнами; дышать становится тяжело, а вдохи быстрые или короткие; голова или живот болят так сильно, что трудно двигаться, думать и говорить; вы чувствуете растерянность или спутанность сознания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх