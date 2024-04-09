Опасен ли понос при беременности

Когда вызывать скорую помощь Срочно звоните по номерам 103 или 112, если кроме поноса: вас тошнит, и рвота идёт с кровью, зелёная или похожая на молотый кофе; есть риск, что вы проглотили что-то ядовитое; мышцы шеи настолько напряжены, что ей невозможно двигать; больно смотреть на яркий свет; кожа, губы или язык синеют, сереют, бледнеют или покрываются пятнами; дышать становится тяжело, а вдохи быстрые или короткие; голова или живот болят так сильно, что трудно двигаться, думать и говорить; вы чувствуете растерянность или спутанность сознания.