Щуку в 17 кг назвали милой девочкой и выпустили под Новосибирском

На днях новосибирские рыбаки поймали огромную щуку. Рыба весом 16800 попалась в Ине. «У нас 16800 – на кило 200 до рекорда чуть не дотянули, не переплюнули сами себя», - похвалились уловом рыбаки и тут же развернули акцию по выпуску щуки обратно в воду, чтобы потом она принесла больше икры.