От секса с крокодилом до прыжков в землю: самые суровые способы мужской инициации

Мужчины всегда остаются мужчинами и всю жизнь кому-то что-то доказывают. Если в современном мире можно состояться при помощи денег, успеха у женщин или спортивных достижений, то в сообществах, живущих по законам первобытно-общинного строя, такие номера не пройдут.