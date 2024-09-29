Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в ОАЭ и Египте во время осенних каникул

В отелях «всё включено» Эксперты из «Ассоциации туроператоров» рассчитали сколько будет стоить семейный отдых в отелях «всё включено» в Египте и ОАЭ во время осенних каникул в период с с 5 по 13 октября (если обучение в школе идет по модулям), либо с 26 октября по 4 ноября (если обучение идет по четвертям).