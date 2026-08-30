Американцы придумали новый Тегеран-43

Американцы уже не знают, какие еще сравнения и эпитеты придумать для своей «победы над Ираном». Соревнуясь с Трампом, его министр финансов Бессент договорился до того, что сравнил анонсированные Вашингтоном санкции против торговых партнеров Ирана с «высадкой в Нормандии», то есть с открытием в июле 1944-го США и Великобританией второго фронта против Гитлера в Европе.
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