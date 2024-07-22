Российские военные отразили атаку 75 дронов за одну ночь

В ночь на 22 июля российские системы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на территорию РФ. Наибольшее количество дронов было сбито над Ростовской областью, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
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