Участники акции «Сплав Памяти» прибудут в станицу Романовскую Ростовской области

Участники акции «Сплав Памяти» прибудут в станицу Романовскую Ростовской области

В мероприятии примут участие представители командования ЮВО, органов местного самоуправления, городского совета ветеранов, юнармейцы, студенты, жители района.

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