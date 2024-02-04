Штурманы кораблей Черноморского флота прошли подготовку на тренажере «Мостик»

В ходе занятий были рассмотрены методики планирования и отработки элементов повседневной и боевой организации корабля, особое внимание при этом было уделено вопросам организации штурманской службы при выполнении экипажем задач боевого дежурства.
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