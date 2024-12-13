Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Матвийчук: Польша готовит войска для захвата части Украины после ее разрушения

Матвийчук: Польша готовит войска для захвата части Украины после ее разрушения

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал мнение, что в случае разрушения Украины Польша может попытаться захватить ее земли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Если поляки захватят часть УкРуины, то это будет не очень плохо. Укрошумеры, на захваченных Польшей территориях быстро поймут, кто они такие и что они такое. Поляки их практически мгновенно приравняют к дерьму кошачьему и обращаться с ними будут именно как с дерьмом. Разве это плохо? Те же поляки ни когда не забудут укрошумерам их &quot;подвиги&quot;, которые совершали они в период Великой Отечественной на территории Польши, где особенно отличились подразделения ваффен-СС типа &quot;Нахтигаль&quot;, &quot;Галичина&quot; и т.п. Поляки хоть и гниды конские сами, но укрошумеров они считают еще большими гнидами и дерьмом. В принципе, если укрошумеров начнут гнобить и &quot;нагибать&quot; поляки, что в этом плохого?
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх