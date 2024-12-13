Полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал мнение, что в случае разрушения Украины Польша может попытаться захватить ее земли.
Матвийчук: Польша готовит войска для захвата части Украины после ее разрушения
Комментарии
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АндрейБорков
Если поляки захватят часть УкРуины, то это будет не очень плохо. Укрошумеры, на захваченных Польшей территориях быстро поймут, кто они такие и что они такое. Поляки их практически мгновенно приравняют к дерьму кошачьему и обращаться с ними будут именно как с дерьмом. Разве это плохо? Те же поляки ни когда не забудут укрошумерам их "подвиги", которые совершали они в период Великой Отечественной на территории Польши, где особенно отличились подразделения ваффен-СС типа "Нахтигаль", "Галичина" и т.п. Поляки хоть и гниды конские сами, но укрошумеров они считают еще большими гнидами и дерьмом. В принципе, если укрошумеров начнут гнобить и "нагибать" поляки, что в этом плохого?
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