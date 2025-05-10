Не сломались и победили: на Орловщине повсеместно вспоминают героев войны

9 Мая шествия Бессмертного полка и торжественные митинги в честь 80-летия Великой Победы состоялись не только в областной столице Орловской области, но и в районах, и даже практически в каждом населённом пункте.
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