Уволился зам омского министра энергетики Гришаев, который отвечал за тепловодоснабжение и подготовку к зиме.
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Уволился зам омского министра энергетики Гришаев, который отвечал за тепловодоснабжение и подготовку к зиме.