Кадры поражения с помощью FPV-камикадзе вражеского УАЗ-452 ВСУ, который приехал на ротацию. Можно заметить оснащение автомобиля средствами РЭБ.
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Кадры поражения с помощью FPV-камикадзе вражеского УАЗ-452 ВСУ, который приехал на ротацию. Можно заметить оснащение автомобиля средствами РЭБ.
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