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Парнокопытные

Парнокопытные

Шипованные шины Ikon Autograph Ice 10: тест на Кольском полуострове[{"type":"announce","attr":{},"content":"Когда в гамме зимних шин Ikon появилась новая шипованная модель Autograph Ice 10, было логично предположить, что это просто переименованная Nokian Hakkapeliitta 10, которая присутствует на рынке уже пятый год.

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