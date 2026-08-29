Парнокопытные

Шипованные шины Ikon Autograph Ice 10: тест на Кольском полуострове[{"type":"announce","attr":{},"content":"Когда в гамме зимних шин Ikon появилась новая шипованная модель Autograph Ice 10, было логично предположить, что это просто переименованная Nokian Hakkapeliitta 10, которая присутствует на рынке уже пятый год.