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Калужские новости

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Калужанам, пользующимся печным отоплением, напомнили о правилах безопасности

Калужанам, пользующимся печным отоплением, напомнили о правилах безопасности

В связи с резким похолоданием спасатели решили напомнить калужанам о правилах безопасности при использовании печного отопленияВ связи с резким похолоданием спасатели решили напомнить калужанам о правилах безопасности при использовании печного отопления.

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