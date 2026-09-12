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Вайцеховская о прокате Бойковой и Козловского в США: «Хорошо, что это мало кто видел. Постановщику удалось отлично подчеркнуть все недостатки, какие только можно отыскать в катании ребят»

Журналист Елена Вайцеховская раскритиковала прокат Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на турнире John Nicks Pairs International в американском Норвуде.

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