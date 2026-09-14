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Туризм и География

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Сентябрьский карп: как перестроить тактику ловли с приходом осени

Сентябрьский карп: как перестроить тактику ловли с приходом осени

Каждый год я с нетерпением жду сентября — не только из-за мягкого света и утренней прохлады, но и потому, что именно в этот месяц карп начинает вести себя совершенно иначе.

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