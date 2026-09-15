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РИА Новый день

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На Ямале на фотосессию двух девушек на дороге пришел медведь

На Ямале на атмосферную фотосессию двух девушек пришел медведь. Как сообщает канал «Тюмень №1», девушки остановились на пустой дороге в Надымском районе, чтобы сделать красивые кадры.

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