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«Не думали головой»: наказанные за пробежку голышом по Сенной площади извинились перед горожанами

Идейный организатор решил повеселить горожан и вместе с друзьями устроил забег в центре города. Суд наказал семерых продавцов меда, которые в неприличном виде утром 28 марта устроили  пробежку на Сенной площади в Центральном районе Петербурга.

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