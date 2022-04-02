«Не думали головой»: наказанные за пробежку голышом по Сенной площади извинились перед горожанами

Идейный организатор решил повеселить горожан и вместе с друзьями устроил забег в центре города. Суд наказал семерых продавцов меда, которые в неприличном виде утром 28 марта устроили пробежку на Сенной площади в Центральном районе Петербурга.
Идейный организатор решил повеселить горожан и вместе с друзьями устроил забег в центре города. Суд наказал семерых продавцов меда, которые в неприличном виде утром 28 марта устроили пробежку на Сенной площади в Центральном районе Петербурга.
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