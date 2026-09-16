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Положение Мерца стало очень шатким, многое решится на днях

Положение Мерца стало очень шатким, многое решится на днях

Генассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке без немецкого канцлера, он вынужден остаться дома и бороться за свое политическое будущее.

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