Сергей Морозов одержал первую победу в UFC

Казахстанец Сергей Морозов свой второй бой в UFC провел с немцем Халидом Таха. Если в стойке это был конкурентный бой, с хорошими лоукиками немца, то в борьбе лучше был Сергей Морозов.
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