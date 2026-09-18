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Татар-информ

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РБК: Wildberries перечислит полную компенсацию селлерам с ущербом до 0,5 млн

РБК: Wildberries перечислит полную компенсацию селлерам с ущербом до 0,5 млн

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Работающие на платформе Wildberries продавцы, понесенный которыми ущерб не превышает 500 тыс.

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