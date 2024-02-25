Выбор владельцев: названы самые безотказные автомобили этого года

Аналитическое агентство Consumer Reports каждый год изучает результаты тысяч опросов автовладельцев с целью найти самые надежные автомобили, а также предсказать, какие модели окажутся самыми безотказными в будущем году.
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