Возняцки обыграла Кербер в прощальном матче в Копенгагене

Возняцки обыграла Кербер в прощальном матче в Копенгагене

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки провела прощальный матч в Копенгагене. Датчанка встретилась с Анжелик Кербер и победила 7:5, 6:4.

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