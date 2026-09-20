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Явка на выборах 56,57% превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов

Явка на выборах 56,57% превысила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов

Явка на выборах в Государственную думу на 18:50 20 сентября составила 56,57%. Данные в онлайн-режиме транслирует Центризбирком.

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