Адвент-календарь: 7 декабря

До Нового года осталось 24 дня В преддверии любимого праздника Parents запускает адвент-календарь: каждый день в «секретных ящичках» вас ждут идеи очень приятных подарков, которые помогут ответить на главный вопрос декабря «что подарить» детям, родителям, любимому человеку, подруге, или себе.