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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз в истории. Команда еще не выигрывала трофей

«Пантерс» обыграли «Рейнджерс» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче).  Ранее южане доходили до финала в 1996 году (уступили «Колорадо» со счетом 0-4) и 2023-м (уступили «Вегасу» – 1-4).

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