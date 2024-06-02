«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли во 2-м сезоне подряд и в 3-й раз в истории. Команда еще не выигрывала трофей

«Пантерс» обыграли «Рейнджерс» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (4-2, 2:1 в шестом матче). Ранее южане доходили до финала в 1996 году (уступили «Колорадо» со счетом 0-4) и 2023-м (уступили «Вегасу» – 1-4).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии