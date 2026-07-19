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Социологи назвали самые популярные специальности в российских вузах: куда идут учиться ради больших зарплат

Социологи назвали самые популярные специальности в российских вузах: куда идут учиться ради больших зарплат

Родители отличников и девочек чаще всего говорят о выборе вуза МОСКВА, 19 июля, ФедералПресс. В российских высших учебных заведениях определились наиболее востребованные направления обучения, среди которых лидируют экономический сектор, сфера информационных технологий и медицина.

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