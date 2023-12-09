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Мы соседи по планете

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Как менялась компьютерная мышка – старые модели сейчас кажутся такими странными

Как менялась компьютерная мышка – старые модели сейчас кажутся такими странными

9 декабря 1968 года считается Днем рождения компьютерной мыши. Именно в этот день американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэндфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь.

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