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С точки зрения президента РФ, он поступил как «правильный пацан» — в лучшем смысле этого понятия

С точки зрения президента РФ, он поступил как «правильный пацан» — в лучшем смысле этого понятия

Путин выкатил завуалированный ультиматум Трампу «Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться» — эта крылатая фраза, которую Михаил Булгаков вложил в уста Воланда, может очень сильно выйти боком Владимиру Зеленскому.

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