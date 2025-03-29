С точки зрения президента РФ, он поступил как «правильный пацан» — в лучшем смысле этого понятия

Путин выкатил завуалированный ультиматум Трампу «Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться» — эта крылатая фраза, которую Михаил Булгаков вложил в уста Воланда, может очень сильно выйти боком Владимиру Зеленскому.