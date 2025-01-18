ТАСС: топ-менеджер компании «Благо» Александр Хайдин покончил с собой

По информации ТАСС, топ-менеджер группы компаний «Благо» Александр Хайдин покончил с собой.Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах, официального подтверждения гибели Хайдина пока нет, сообщение об обнаружении трупа поступало в дежурную часть полиции.