Зеленский отправится в США для обсуждения переговоров по мирному урегулированию – Железняк

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Владимир Зеленский в ближайшее время совершит поездку в Соединенные Штаты Америки, где обсудит с представителями Белого дома ход переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта.
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