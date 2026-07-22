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Зеленский отправится в США для обсуждения переговоров по мирному урегулированию – Железняк

Зеленский отправится в США для обсуждения переговоров по мирному урегулированию – Железняк

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Владимир Зеленский в ближайшее время совершит поездку в Соединенные Штаты Америки, где обсудит с представителями Белого дома ход переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта.

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