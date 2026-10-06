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Житель Тольятти задушил подругу, расчленил ее тело и выбросил в водоем

Житель Тольятти задушил подругу, расчленил ее тело и выбросил в водоем

РЕН ТВ В Тольятти 54-летнего местного жителя обвинили в убийстве 55-летней знакомой, тело которой он расчленил и выбросил в водоем.

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