Житель Тольятти задушил подругу, расчленил ее тело и выбросил в водоем

РЕН ТВ В Тольятти 54-летнего местного жителя обвинили в убийстве 55-летней знакомой, тело которой он расчленил и выбросил в водоем.
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