На Архангельскую область надвигается непогода: ожидаются ливни и усиление ветра

Жителей Архангельской области предупредили об ухудшении погодных условий днем 27 июля.По данным синоптиков, местами по региону ожидается сильный дождь, а во второй половине дня и вечером прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 15–18 метров в секунду.
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